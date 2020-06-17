Организаторы US Open смягчили медицинский протокол, который критиковал Джокович

Организаторы US Open пересмотрели медицинский протокол, который был разработан для проведения турнира, сообщает журналист Sports Illustrated Джон Вертхейм. По данным источника, организаторы отказались от пунктов протокола, которые вызывали недовольство многих игроков.

Так, был отменён двухнедельный карантин для теннисистов, которые въезжают в США. Кроме того, участники смогут прилететь в Нью-Йорк в удобные для них сроки, а не на чартерных рейсах, организованных американской стороной.

Отменяется правило, по которому игроки смогут взять на матчи лишь одного члена команды. Больше таких ограничений нет. Также было решено, что теннисисты смогут самостоятельно решить, где им жить в США. Ранее предлагалось всех заселять в турнирный отель.

Предыдущий медицинский протокол вызвал недовольство многих игроков, включая серба Новака Джоковича. Первая ракетка мира Джокович говорил, что вряд ли полетит в США при таких правилах.