Даниил Медведев выступит на турнире Libema Open в 2021 году

Российский теннисист Даниил Медведев примет участие в турнире Libema Open, который пройдёт в 2021 году. Об этом сообщает Tennis World USA.

Также участие в турнире подтвердила Кики Бертенс. Соревнования пройдут с 5 по 13 июня. Медведев должен был выступить на Libema Open и в 2020 году, но весь травяной сезон пришлось отменить вследствие риска распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение турниров ATP и WTA было приостановлено в марте и будет возобновлено не ранее августа. Пока в Европе и США проходят только выставочные турниры.

24-летний Медведев — финалист Открытого чемпионата США 2019 года в одиночном разряде, победитель семи турниров ATP в одиночном разряде.