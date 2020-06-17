Мария Шарапова снялась в пятом сезоне американского сериала «Миллиарды». Фото

Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова снялась в пятом сезоне американского драматического сериала «Миллиарды» (Billions), где главные роли исполняют Пол Джаманти и Дэмиэн Льюис. 33-летняя спортсменка сыграла небольшую роль в седьмой серии. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Шарапова приняла участие в ужине, который, согласно сценарию, организовал её друг и миллиардер Бобби Аксельрод, и поддержала разговор об искусстве.

Это не первое появление теннисистки в «Миллиардах». В третьем сезоне она выступила спарринг-партнёром Бобби Аксельрода на теннисном корте и говорила по-русски с Джоном Малковичем.

33-летняя Шарапова — бывшая первая ракетка мира, победительница пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде в 2004-2014 годах, одна из 10 женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом (выиграла все турниры «Большого шлема», но в разные годы), одна из лидеров по рекламным заработкам среди спортсменов.