Родионова — о новом формате US Open: USTA просто послала всех игроков

Австралийская теннисистка Арина Родионова выразила недовольство решением организаторов Открытого чемпионата США провести турнир в новом формате в связи с пандемией коронавируса. Согласно плану USTA, будет отменена квалификация и соревнования в миксте, а сетки в парном турнире сокращены вдвое.

«Это так неуважительно по отношению к тем, кто не попадает в основную сетку. Очевидно вам всё равно, что думают игроки, как мы все уже поняли, но вы должны знать, что US Open для меня теперь наименее любимый турнир», — написала Родионова в своём «твиттере».

Арина также поддержала критику организаторов US Open со стороны канадки Габриэлы Дабровски. В частности, Дабровски в своём «твиттере» отметила, что турнир «Большого шлема» вообще не является таковым без квалификации, микста и полноценных парных сеток.

«Полностью согласна со всем, кроме части про уважение. Я потеряла всякое уважение к ним за такое отношение к игрокам. USTA просто послала всех игроков. Думаю, в итоге всё решили деньги, а не сам спорт», — добавила Родионова.

Вчера, 16 июня, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что Открытый чемпионат США по теннису состоится с 31 августа по 13 сентября. Турнир пройдёт без зрителей.