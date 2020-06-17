Болельщица смастерила наряд из бумажных пакетов в честь Марии Шараповой. Фото

Австралийская танцовщица Эшли Перри во время карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, смастерила из бумажных пакетов костюм, напоминающий наряд знаменитой российской теннисистки Марии Шараповой. Танцовщица застряла на круизном лайнере и таким образом развлекла себя.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» танцовщицы.

33-летняя Шарапова — бывшая первая ракетка мира, победительница пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде в 2004-2014 годах, одна из 10 женщин в истории, кто обладает так называемым «Карьерным шлемом» (выиграла все турниры «Большого шлема», но в разные годы), одна из лидеров по рекламным заработкам среди спортсменов.