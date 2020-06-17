USTA опубликовала правила безопасности для игроков на турнирах в Нью-Йорке

Теннисная ассоциация США (USTA) опубликовала детали медицинского протокола по COVID-19 и мерам безопасности, которые будет применяться во время предстоящих турниров в Нью-Йорке. Ранее стало известно, что объединённый турнир ATP Masters 1000 и WTA Premier 5 был перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что Открытый чемпионат США по теннису состоится с 31 августа по 13 сентября. Турнир пройдёт без зрителей.
Согласно протоколу, игроки будут сдавать тесты на коронавирус до вылета в США, а также 1-2 раза в неделю во время соревнований. Каждый день игрокам будут измерять температуру. В случае обнаружения симптомов коронавируса у игрока, он будет изолирован.
На территории теннисного комплекса игроки будут обязаны носить маски (исключения — тренировки, матчи и занятия по фитнесу) и соблюдать правила социального дистанцирования.
Власти гарантировали, что игроки и члены их команд получат разрешение на прилёт в США. Игроки могут занять две комнаты в гостинице вместе с членами команды (не более двух человек в комнате). За свой счёт игроки могут снять жильё за пределами Манхэттена. Игроки смогут посещать рестораны на открытом воздухе. 32 сеяных игрока смогут воспользоваться частными зонами отдыха.
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