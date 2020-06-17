Хачанов предложил выбрать лучший вариант причёски для него

Российский теннисист Карен Хачанов в своём «твиттере» предложил болельщикам выбрать для него лучший вариант причёски.

«Какая причёска лучше? 1 или 2?» — написал теннисист.

Пост доступен в «твиттере» Карена Хачанова.

Из-за пандемии коронавируса турниры ATP и WTA не проводятся и будут возобновлены не ранее августа. Пока в Европе и США проводятся выставочные турниры. Карен Хачанов станет участником турнира Доминика Тима Thiem’s 7, который пройдёт в Китцбюэле с 7 по 11 июля.

В начале июня Карен, находившийся на самоизоляции в Москве, сообщил, что возобновил тренировки на корте. За карьеру 24-летний уроженец Москвы выиграл четыре турнира ATP в одиночном разряде. В рейтинге ATP он занимает 15-ю строчку.