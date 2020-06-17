Селиваненко отреагировал на обвинения игроков в адрес Джоковича

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал информацию о том, что Открытый чемпионат США 2020 года отменён не будет. Турнир пройдёт в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября без зрителей. Организаторы внесли изменения в формат соревнований: отменены квалификация, турнир в миксте, а сетки в парных турнирах сокращены вдвое.

«Как быть теннисистам, которые не смогут участвовать в квалификациях из-за принятых мер? Половина из этих игроков прилетели бы сыграть одну игру. Дальше турниров в Америке нет. Решение выглядит вполне логичным. Другое дело, эти теннисисты могли получить деньги, но USTA предлагает целый пакет компенсационных мер. Объём средств, который должны были потратить на финансирование отборочных, будет использован для других турниров.



Можно ли считать этот турнир историческим? Любой Grand Slam является историческим. US Open, проведённый в таких условиях, будет особенно значим.



Комментарии игроков можно расценивать как позиции, высказанные в конкретный момент времени. В теннисе всё меняется настолько быстро, что решения по календарю и прочему меняются ежечасно. Мы живём в условиях, когда сказанное сегодня — абсолютно не означает своей позиции завтра. Все эти выступления не нужно представлять в виде противоборства двух сторон. Это поиск оптимального решения, который даёт сохранить баланс всех интересов. В этих условиях организаторы понимают, что нужно гарантировать безопасность. Допустим, гостиница имеет определённую вместимость. Для безопасности была использована концепция внутренних пузырей. Первоначальное решение о недопуске команды в гостиницу не связано с желанием оградить игрока, этот пузырь имеет такую возможность наполнения гостиницы.



Любая здоровая дискуссия идёт на пользу дела. Я к этим комментариям отношусь следующим образом: они даны в конкретный период времени, исходя из ситуации в мире. Джокович — первый номер и президент ассоциации игроков. Что он такого сказал? Он высказывал некие опасения. Обвинения в его адрес? Теннисная политика — очень сложная вещь. Всем сторонам в теннисе договориться сложнее, чем двум воюющим государствам. Эти дискуссии — поиск компромиссов. Просто кто-то высказывается более эмоционально. Джокович обозначил свою точку зрения, но его позиция усложнена тем, что его слова нужно всегда уточнять — говорит он как личность или как представитель массы игроков», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее Джокович раскритиковал организаторов US Open за предлагаемые правила безопасности. В частности, Джокович остался недоволен, что организаторы хотят разрешить лишь одному члену команды присутствовать на матче.