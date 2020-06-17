Янчук: US Open без «большой тройки»? Это будет интересно

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал вероятность того, что на US Open не приедет никто из представителей топ-3: ни Роджер Федерер, который уже объявил, что вернётся на корт в 2021-м, ни Рафаэль Надаль, ни Новак Джокович.



«US Open без зрителей считаю вынужденной мерой, оправданной ситуацией в мире. В теннисе ведь когда-то отборочных турниров не было — и ничего, играли как-то. На соревнования попадут те, кто заслужил: не зря ведь нужен рейтинг. Это их заслуга — всё справедливо, и ничего страшного в этом не вижу.



Люди так созданы, что хотят урвать максимум свободы и удобств, не считаясь с последствиями. Все эти карантинные меры — позиция властей. Они смягчили требования на свой страх и риск. Это своего рода эксперимент и достаточно смелый шаг. Лишь практика покажет, насколько он оправдан.



Каждый теннисист оценивает ситуацию, исходя из эпидемиологического положения на данный момент. Период разброда и шатаний неизбежен: первый опыт, взвешивание за и против, оценка риска. Это уже воспринимается абсолютно по-другому. Не будет такого, что люди, не оглядываясь ни на что, будут вступать в борьбу. Ситуация с пандемией повлияла психологически на спортсменов, каждый имеет право на свою позицию. Теннисисты не виноваты в этом, их нельзя осуждать.



Можно ли считать турнир без «большой тройки» полноценным? В какой-то мере нет, но с другой стороны, за ним будет интересно наблюдать. До вынужденной остановки молодёжь на равных играла с признанными игроками, поэтому теннис в любом случае будет высокого качества. А самое главное — у молодых больше шансов выиграть «Большой шлем», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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