Кирьос назвал главу АТР картошкой и призвал его сотрудничать с игроками

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал слова главы АТР Андреа Гауденци, который заявил, что формирование календаря мужских турниров на август-сентябрь является совместной работой организации и теннисистов.
«Здорово, друг, ты действительно позаботился об игроках на протяжении последних месяцев. Серьёзно? Офигеть, а как насчёт реальной совместной работы с игроками, картошка?» — написал Ник в своём «твиттере».
Напомним, теннисный сезон был приостановлен в марте — причиной стала пандемия коронавируса. Сегодня, 17 июня стало известно, что первым турниром после паузы станут соревнования в Вашингтоне Citi Open — их старт запланирован на 14 августа.
Ранее австралиец назвал организаторов US Open эгоистами. По его мнению, неправильно проводить турнир во время эпидемии коронавируса и массовых волнений в США.
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