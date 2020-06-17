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Кирьос назвал главу АТР картошкой и призвал его сотрудничать с игроками

Кирьос назвал главу АТР картошкой и призвал его сотрудничать с игроками
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал слова главы АТР Андреа Гауденци, который заявил, что формирование календаря мужских турниров на август-сентябрь является совместной работой организации и теннисистов.

«Здорово, друг, ты действительно позаботился об игроках на протяжении последних месяцев. Серьёзно? Офигеть, а как насчёт реальной совместной работы с игроками, картошка?» — написал Ник в своём «твиттере».

Напомним, теннисный сезон был приостановлен в марте — причиной стала пандемия коронавируса. Сегодня, 17 июня стало известно, что первым турниром после паузы станут соревнования в Вашингтоне Citi Open — их старт запланирован на 14 августа.

Ранее австралиец назвал организаторов US Open эгоистами. По его мнению, неправильно проводить турнир во время эпидемии коронавируса и массовых волнений в США.

ATP опубликовала обновлённый календарь турниров. Сезон возобновится 14 августа
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