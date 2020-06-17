447-я ракетка мира: на 1-м месте у US Open прибыль, на 30-м — безопасность игроков

Британская теннисистка Тара Мур прокомментировала обновлённый медицинский протокол US Open, которому игрокам будет нужно придерживаться по ходу грядущего турнира. Исходя из него, многие ограничения были существенно смягчены или же вовсе отменены.



Документ начинается словами: «На первом месте: ваши здоровье и безопасность. На втором: получение рейтинговых очков, призовых и соревновательной практики».



Теннисистка сделала репост заявления организаторов мэйджора в своём «твиттере», саркастически предложила свой вариант трактовки: «На первом месте: получение прибыли. На 30-м месте: безопасность игроков».

Открытый чемпионат США состоится при закрытых трибунах и в усечённом составе игроков. Квалификационный турнир к US Open 2020 проводиться не будет.