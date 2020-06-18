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Андрей Рублёв: поеду на US Open даже если сделают самые жёсткие ограничения

Андрей Рублёв: поеду на US Open даже если сделают самые жёсткие ограничения
Теннис / ATP 0

Вторая ракетка России Андрей Рублёв планирует участие в Открытом чемпионате США 2020 даже в случае введения самых серьёзных ограничений.

«Многим игрокам не нравились ограничения, но я не знаю, какие именно — меня на звонке АТР с игроками не было. Многим не нравилось, что двухнедельный карантин, на турнир может приехать только один человек из команды и то, что ты живёшь в отеле и никуда не можешь выходить.

Но ещё есть два месяца, возможно, будут какие-то изменения. Да и игроков пытаются выслушать. Хочу дождаться официальную версию.

Возможно, многие боятся, что пока ещё небезопасно, плюс если все живут в одном отеле, а вдруг кто-то заболеет — что тогда делать…

Если они сделают, чтобы всем было более-менее комфортно и безопасно, то всё реально — другие виды спорта тоже постепенно возвращаются. Но даже если сделают самые жёсткие ограничения, я всё равно поеду», — заявил Рублёв во время подкаста Sportcast.

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