Южный: теннисисты могут сами решить — ехать на US Open или нет

Бывший российский теннисист Михаил Южный прокомментировал решение Федерации тенниса США (USTA) провести усечённую серию североамериканских турниров в 2020 году.
«Разные слухи ходили относительно судьбы этих турниров. Но довольно активно шла информация, что, по крайней мере, US Open организаторы нацелены провести, и другого выхода у них нет, учитывая обязательства перед спонсорами и телевидением. Поэтому я не то что был уверен в их решении, но не удивился, когда было объявлено, что турнир состоится. Когда провели конференцию в zoom с теннисистами, я расценивал шансы — как 50:50. Многие хотели играть, многие отказывались, поэтому ситуация была пограничная.
Будут ли отказы теннисистов? Мне трудно прогнозировать. Но я бы в любом случае не осуждал людей, если кто-то не поедет. В сегодняшней обстановке это нормальная ситуация. Теннис — индивидуальный вид спорта. И у игроков нет никаких обязательств ни перед кем — в обычной ситуации ты тоже можешь сняться с турнира из-за травмы или даже просто по своему желанию. И наказанием будет лишь то, что ты не заработаешь очки в свой рейтинг. Каждый здесь принимает решение за себя. Очень удивлюсь, если со стороны ATP или WTA будут применены какие-то санкции в отношении отказавшихся играть спортсменов. Сейчас им просто дали выбор. До этого выбора не было — играть они не могли. Теперь теннисисты могут сами решить — ехать на US Open или нет», — цитирует Южного издание «Известия».
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