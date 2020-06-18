Линейных судей на US Open заменит электронная система HawkEye Live

Организаторы открытого чемпионата США по теннису – US Open объявили о ряде нововведений на турнире. Об этом сообщили представители соревнований на специальной пресс-конференции, посвященной проведению соревнований.
Главной особенностью турнира станет замена реальных судей на электронную систему HawkEye Live, которая, к примеру, помогает в футболе определять пересечение мяча линии ворот. Однако линейные судьи по-прежнему будут работать на аренах имени Артура Эша и Луи Армстронга.
Среди других нововведений: детей подающих мячи заменят взрослые, журналисты не будут иметь допуск к местам проведения турнира, а сами соревнования пройдут без квалификации и с сокращённой парной сеткой. В одиночном же разряде 120 игроков пройдут в сетку напрямую, а ещё восемь участников получат Wild Card. Низкорейтинговым участникам, не попавшим на турнир, будет выплачена денежная компенсация.
Напомним, что US Open состоится в Нью-Йорке (США) с 31 августа по 13 сентября.
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