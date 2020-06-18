«Ролан Гаррос»-2020 пройдёт со зрителями

Открытый чемпионат Франции по теннису – «Роллан Гаррос»-2020 пройдёт со зрителями, информирует Reuters.

«Турнира без зрителей абсолютно точно не будет. Пока нет окончательного решения о количестве зрителей, оно будет принято совместно с государственными органами. 75 игроков из топ-100 сейчас находятся в Европе, и я уверен, что они подойдут к турниру в хорошей форме», — приводит издание слова президента Французской федерации тенниса (FFT) Бернара Джудичелли.

Турнир пройдёт в Париже с 21 сентября по 11 октября при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.

Отборочный турнир, который был отменён из предыдущих планов, будет проходить как обычно, и начнётся 21 сентября в поддержку игроков с более низким рейтингом, которые особенно пострадали от отсутствия возможностей для заработка с момента закрытия тенниса в марте.