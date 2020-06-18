Павлюченкова примет участие в турнире Типсаревича в Сербии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова примет участие в выставочном турнире Eastern European Championship на кортах академии Янко Типсаревича в Белграде (Сербия), сообщается в «инстаграме» организации.
В мужской части турнира выступят россиянин Андрей Рублёв, сербы Душан Лайович, Виктор Троицки, финалист юниорского US Open Миомир Кецманович, босниец Дамир Джумхур. Среди женщин своё участие в турнире подтвердили румынки Ирина Бегу и Патрисия-Мария Циг, францужека Кристина Младенович, украинки Катерина Козлова, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.
Соревнования в академии Типсаревича проходят с 15 июня.
Павлюченкова является 30-й ракеткой мира. В 2020 году она провела 10 матчей, в которых одержала шесть побед. На Открытом чемпионате Австралии она добралась до четвертьфинала, где уступила будущей финалистке, Гарбинье Мугурусе из Испании, — 5:7, 3:6.
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