Тарпищев: финала Кубка Федерации в 2020 году не будет

Финал теннисного Кубка Федерации в 2020 году проведён не будет. Об этом сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Напомним, финал Кубка Федерации должен был пройти в Венгрии в апреле, но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции его перенесли на неопределённый срок.

«Финала Кубка Федерации не будет точно в этом сезоне. WTA утверждён календарь до конца сезона. Что касается мужчин, то до 15 июля ATP календарь ещё будет утверждать.

Кубок Федерации из Венгрии переносить не стали, надо было искать новое место, посчитали, что это нецелесообразно», — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что турнир «Ролан Гаррос» 2020 года, который перенесли на осень, пройдёт со зрителями.