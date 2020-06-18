Веснина: увидела фото Курниковой и тоже захотела отрастить косу

Олимпийская чемпионка в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина рассказала, как начала заниматься этим видом спорта и кто был её кумирами.
«Меня в теннис привела мама, которая искренне думала, что это лёгкий спорт для девочки, женственный, не требующий огромных физических затрат. Без каких-либо планов на успехи на мировом уровне. Максимум, чтобы их дочь стала мастером спорта. Самое главное для родителей было образование. Но теннис влюбил в себя всю нашу семью.
Мама брала с собой термос с чаем, яблочные пироги, котлеты, которые потом ели все дети в округе теннисных кортов. И я часами могла бить мячом об стенку. Что меня мотивировало на тот момент? Теннис мне понравился сразу, заставлять тренироваться меня не надо было, бежала на тренировку с горящими глазами. Поскольку на корты меня вначале не пускали, родители не могли платить за эти занятия отдельно с тренером на корте, поэтому первые полгода я стояла только у стенки и с такой грустью смотрела на детей, которые играют на настоящем, большом корте, с сеткой.
Наверное, в детстве поначалу я просто мечтала попасть на корт, и это меня подстёгивало. Потом я увидела фото Анны Курниковой в журнале «Теннис+», и мне она так понравилась, тоже захотелось отрастить себе косу… До сих пор вот ращу, подстричься, что ли, по лунному календарю?!
Позже я увидела игру Штеффи Граф и Мартины Хингис по телевизору, и они влюбили меня в теннис ещё больше, разный стиль игры, но такой красивый и эффектный. Атлетичная, невозмутимая Штеффи Граф. Улыбчивая, хрупкая, но быстрая Мартина Хингис. В те времена не было интернета и возможности следить за выступлениями лайв, но я наизусть знала все результаты и счета в матчах, от корки до корки дочитывала «Теннис+». Может, кто-то ещё помнит этот журнал? И мечтала когда-нибудь победить на турнирах «Большого шлема», стать олимпийской чемпионкой», — написала Веснина.
Пост доступен в «инстаграме» Елены Весниной.
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