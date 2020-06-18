Джокович трогательно поздравил жену с днём рождения

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович поздравил жену Елену с днём рождения. Вчера, 17 июня, ей исполнилось 34 года.
«С днём рождения, любимая! Твой свет каждый день воодушевляет нас! Мы так сильно тебя любим», — написал Джокович по-английски в своём «инстаграме».
По-сербски Новак поблагодарил супругу за любовь и поддержку, когда они нужны больше всего, а также добавил: «Я благодарен за то, что ты есть в моей жизни как партнёр и родственная душа».
Пост доступен в «инстаграме» Новака Джоковича.
Новак и Елена поженились в 2014 году. 21 октября 2014-го у них родился сын Стефан. 3 сентября 2017 года у супругов родилась дочь Тара.
Ранее стало известно, что Ассоциация теннисистов-профессионалов определилась с датой возобновления сезона, приостановленного в марте из-за пандемии коронавируса. Первым турниром после паузы станут соревнования в Вашингтоне (США), которые стартуют 14 августа.
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