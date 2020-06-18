Турнир ATP в Токио, который должен был состояться в октябре, отменён

Мужской турнир в Токио в этом году не состоится. Такое решение было принято организаторами соревнований совместно с ассоциацией тенниса Японии. Руководство турнира сообщило, что приоритетом является здоровье и безопасность болельщиков и теннисистов, поэтому из-за пандемии коронавируса проводить соревнования в 2020-м они не будут. Турнир должен был пройти с 5 по 11 октября.
Турнир в Токио ведёт историю с 1972 года. После реформы теннисного календаря в 2009 году он получил категорию ATP 500. С тех пор в Токио побеждали такие игроки, как Жо-Вильфрид Цонга, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Кей Нисикори, Хуан-Мартин дель Потро, Стэн Вавринка, Даниил Медведев, Новак Джокович, и другие. Действующим чемпионом является серб. Под его приезд в прошлом году была выделена сумма, превышающая половину призового фонда.
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