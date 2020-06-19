Рублёв попал в группу с Тимом, Хачанов — с Монфисом на выставочном турнире Thiem’s 7
Состоялась жеребьёвка выставочного турнира Thiem’s 7, который состоится в Кицбюэле (Австрия) с 7 по 11 июля. Главным организатором соревнований, как понятно из названия, выступает первая ракетка Австрии Доминик Тим.
В первой группе вместе с Домиником оказались россиянин Андрей Рублёв и хорват Борна Чорич. Во вторую группу попали итальянец Маттео Берреттини, француз Гаэль Монфис, россиянин Карен Хачанов и австриец Деннис Новак. Ещё один участник первой группы будет объявлен позже.
Призовой фонд турнира, который пройдёт в формате, аналогичном финалу АТР, составит $ 333 тыс. Каждый день будет как дневная, так и вечерняя сессии. Число зрителей будет регламентировано правилами, которые примет правительство Австрии на тот момент.
Хачанов и Рублёв примут участие в турнире Доминика Тима
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