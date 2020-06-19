Джокович, Зверев, Димитров, Чилич и Чорич сыграли в баскетбол в преддверии Adria Tour

В преддверии второго этапа серии соревнований Adria Tour, который пройдёт в Задаре (Хорватия), его участники провели баскетбольный матч вместе с баскетболистами местного одноимённого клуба. Напомним, что в теннисном турнире выступят серб Новак Джокович, немец Александр Зверев, болгарин Григор Димитров, хорваты Марин Чилич и Борна Чорич и другие теннисисты.

Посмотреть фотографии теннисистов, играющих в баскетбол, можно в «инстаграме» серии Adria Tour.

Напомним, что перед первым этапом, прошедшем в Белграде, теннисисты сыграли в футбол. Там состав был несколько иным: не было Чилича и Чорича, зато выступал австриец Доминик Тим, а также много сербов, в том числе Филип Краинович и Виктор Троицки. Чемпионом стал Тим, победивший в финале Краиновича.