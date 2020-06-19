Тарпищев отреагировал на изменение сроков проведения Кубка Кремля

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил новые сроки проведения Кубка Кремля. Изначально соревнования должны были состояться в Москве 19-25 октября, но с связи с пандемией коронавируса были перенесены на 2-8 ноября.
«Женский турнир Кубка Кремля уже точно есть в календаре, он должен состояться. Мужской турнир у нас в проекции есть, турнир в этом году существует. Остальное зависит от того, как будет складываться ситуация, будут ли открыты границы. По плану Кубок Кремля должен состояться, только если не будет каких-то привходящих моментов, связанных с коронавирусом. Готовимся к проведению турнира.
Сроки проведения женского турнира Кубка Кремля считаю достаточно удачными. Во-первых, все голодные до тенниса и будут стремиться сыграть. Во-вторых, сам турнир в Москве стоит практически прямо перед финальным турниром года. Это касается и мужского турнира Кубка Кремля, если говорить о сроках проведения. Следует учесть и то, что отбор на Олимпийские игры требует набора очков, а это фактор, который будет заставлять играть всех", — цитирует Тарпищева РИА «Новости».
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