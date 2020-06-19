Отец Джоковича — Федереру: мужик, расти детей, катайся на лыжах. Теннис — это не вся жизнь

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, предположил, что 38-летний швейцарец Роджер Федерер не спешит завершить карьеру, так как опасается, что его достижения превзойдут Джокович и испанец Рафаэль Надаль.
«Они с Новаком много лет уважают друг друга, но как вы думаете, почему Федерер всё ещё играет в 40 лет? Представьте себе, 40-летний мужчина до сих пор играет в теннис, хотя может уже отправиться домой и заняться более интересными вещами.
Однако Надаль и Новак дышат ему в спину, а Роджер просто не может принять тот факт, что они будут лучше, чем он. Давай, мужик, расти детей, займись чем-то другим, катайся на лыжах, делай что-то. Теннис — это не вся жизнь, это лишь нынешнее хобби моего сына", — приводит слова отца Джоковича Tennis World USA со ссылкой на шоу Spo(r)tlight.
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