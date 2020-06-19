Рублёв примет участие в турнире Джоковича в Задаре

Российский теннисист Андрей Рублёв примет участие во втором выставочном турнире серии Adria Tour, который состоится 20–21 июня в Задаре (Хорватия).
Рублёв сыграет в одной группе с представителем Германии Александром Зверевым, хорватом Марином Чиличем и сербом Данило Петровичем. Вторую группу составили сербы Новак Джокович и Педя Крстин, болгарин Григор Димитров и хорват Борна Чорич. Победители подгрупп сыграют за титул в финале.
Первый из турниров серии Adria Tour прошёл в минувший уик-энд в Белграде (Сербия). В финале австриец Доминик Тим нанёс поражение сербу Филипу Краиновичу со счётом 4:3 (7:2), 2:4, 4:2. Организатор соревнований Джокович не сумел выйти в финал.
Третий из серии турниров Adria Tour пройдёт с 3 по 4 июля в Боснии и Герцеговине.
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