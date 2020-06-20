Виталия Дьяченко — о US Open: если доберёмся до Нью-Йорка, ещё не факт, что сыграем

Российская теннисистка Виталия Дьяченко поделилась ожиданиями от US Open, который планируется провести с 31 августа по 13 сентября в Ню-Йорке.
«Если US Open состоится, конечно, это хорошо. Хочется тренироваться, зная, что есть какая-то цель, и ты понимаешь, к чему готовишься, — это намного лучше, чем просто так неделями проводить часы на корте и изнурять себя. Теперь какой-то стимул появился.
Регламент пока меняется постоянно. Нам говорили, что по прилету будет карантин. Сейчас его сняли. Говорили, что будем жить в отеле. Сейчас говорят, что можно и в домах. Главное, чтобы они располагались не на Манхэттене. И пока предполагается, что сыграем без зрителей. Но до US Open ещё более двух месяцев. И, возможно, какой-то процент зрителей всё-таки пустят на трибуны. В общем, пока информация меняется каждый день.
Жёсткие правила? Да, но что тут сказать… Сейчас вообще в мире ненормальная ситуация. Особенно в теннисе, где для кого-то решения будут несправедливыми, поскольку урезана сетка, часть спортсменов не сможет принять участия в турнире. Также думаю, что некоторые теннисисты не смогут долететь до Нью-Йорка из-за ситуации с вирусом в своих странах. В общем, кому-то повезёт, кому-то нет. И нам надо туда лететь очень аккуратно.
Абсолютно не ясно, что дальше будет. После «Ролан Гарроса» могут вообще отменить сезон — я и такую версию слышала. Или, может быть, проведут еще пару турниров. Но загадывать рано. Надо подождать, когда прилетим на US Open и примем участие в нём. Потому что, даже если доберёмся до Нью-Йорка, ещё не факт, что сыграем, как показал мартовский случай в Индиан-Уэллсе», — приводят слова Дьяченко «Известия».
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