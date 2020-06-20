Дель Потро прилетит в Швейцарию для консультации с врачом Федерера
Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, чемпион US Open 2009, бронзовый и серебряный призёр двух Олимпиад и бывшая третья ракетка мира, продолжающий восстанавливаться после травмы колена, на котором ему сделали две операции, хочет посетить Швейцарию. Там Хуан-Мартин проконсультируется с Роландом Бидертом — врачом, работающим со сборной Швейцарии по теннису и лично с Роджером Федерером. Об этом сообщает La Nacion.
Бидерт является врачом-ортопедом, клиника которого расположена в Берне. Напомним, Федерер в этом году также перенёс две операции на правом колене, хоть и менее серьёзные, чем дель Потро, — ему делали артроскопическую процедуру. Федерер планирует вернуться в тур в начале следующего сезона.
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