Турнир в Санкт-Петербурге может пройти в октябре и получить статус ATP 500

Генеральный директор турнира St. Petersburg Open Александр Медведев рассказал о возможном варианте проведения соревнований в этом году. В обычной ситуации турнир в Санкт-Петербурге был бы сыгран с 21 по 27 сентября, но из-за переноса множества соревнований в связи с пандемией коронавируса этот слот сейчас занят грунтовым «Мастерсом» в Риме, а 27 сентября должен стартовать «Ролан Гаррос».



«Сейчас обсуждается время в октябре после „Ролан Гаррос“ для проведения турнира в Петербурге. Помимо времени обсуждается статус турнира. Если получим статус ATP-500, то проведём его», — сказал Медведев в интервью «Р-Спорт».

Напомним, в начале 2010-х призовой фонд турнира уменьшился, что привело к ухудшению состава участников. В 2014-м он не был проведён, но возродился в 2015 году. Тогда же появился женский турнир, с 2016-го получивший статус Premier.