Турнир в Санкт-Петербурге может пройти в октябре и получить статус ATP 500

Генеральный директор турнира St. Petersburg Open Александр Медведев рассказал о возможном варианте проведения соревнований в этом году. В обычной ситуации турнир в Санкт-Петербурге был бы сыгран с 21 по 27 сентября, но из-за переноса множества соревнований в связи с пандемией коронавируса этот слот сейчас занят грунтовым «Мастерсом» в Риме, а 27 сентября должен стартовать «Ролан Гаррос».
«Сейчас обсуждается время в октябре после „Ролан Гаррос“ для проведения турнира в Петербурге. Помимо времени обсуждается статус турнира. Если получим статус ATP-500, то проведём его», — сказал Медведев в интервью «Р-Спорт».
Напомним, в начале 2010-х призовой фонд турнира уменьшился, что привело к ухудшению состава участников. В 2014-м он не был проведён, но возродился в 2015 году. Тогда же появился женский турнир, с 2016-го получивший статус Premier.
- 20 июня 2020
-
13:29
-
12:46
-
09:52
-
00:46
- 19 июня 2020
-
20:51
-
20:36
-
18:48
-
14:25
-
13:04
-
11:44
-
10:50
-
09:18
-
09:17
-
01:35
-
00:45
- 18 июня 2020
-
23:49
-
23:22
-
20:14
-
17:48
-
15:11
-
14:13
-
13:31
-
12:37
-
09:27
-
05:56
-
05:27
-
00:59
-
00:41
- 17 июня 2020
-
23:43
-
21:51
-
21:50
-
20:18
-
19:44
-
18:27
-
17:49