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WTA хочет сильнее урезать призовые крупных турниров, а ATP уменьшит фонд мелких турниров

WTA хочет сильнее урезать призовые крупных турниров, а ATP уменьшит фонд мелких турниров
Теннис / ATP 0

Мужская и женская теннисные ассоциации — ATP и WTA — объявили о планах по снижению призового фонда на проводящихся под их эгидой соревнованиях до конца этого года. Об этом сообщает американский журналист Кристофер Клэри.

WTA уменьшит призовые на турнирах серии International на 18%, на самых престижных соревнованиях, входящих в категории Premier Mandatory, — на 32%. Сокращение призового фонда на турнирах категории Premier и Premier 5 будет больше 18%, но меньше 32%. В ATP конкретные цифры не назвали, но сообщили, что они, напротив, урежут призовой фонд турниров ATP 250 и ATP 500 сильнее, чем «Мастерсов». Фонд может быть увеличен, если на трибунах разрешат присутствовать зрителям.

Клэри утверждает, что ATP и WTA планируют провести челленджеры на протяжении как минимум двух недель в качестве компенсации отмены квалификации US Open, чтобы игроки, которые попадали в отборочные соревнования по рейтингу, могли получить и очки, и призовые. Квалификация была отменена в связи с пандемией коронавируса.

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