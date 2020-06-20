Организаторы турнира в Линце уверены, что он состоится. В календаре WTA турнира сейчас нет

Организаторы турнира Upper Austria Ladies Linz настроены провести его осенью 2020 года, несмотря на отсутствие соревнований в текущем варианте календаря WTA. Турнир, традиционно, проходил на второй неделе октября, накануне ВТБ Кубка Кремля. В 2019 году матчи основной сетки состоялись с 7 по 13 октября. При этом в календаре WTA написано, что турнир не отменён, а перенесён на не известную в данный момент дату.
«Соревнования обязательно будут проведены. Конечно, мы дождёмся момента, когда получим место в календаре. Всё будет зависеть от развития событий во всех странах, которые должны проводить турниры. Но мы уверены, что помешать нашему турниру состояться может только серьёзное ухудшение ситуации, которое приведёт к новым строгим ограничениям», — приводит Tennisnet слова директора турнира Сандры Райхель.
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