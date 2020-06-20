На трибунах во время турнира Тима сможет присутствовать до 500 зрителей

Стало известно предполагаемое число зрителей на выставочном турнире Thiem’s 7, организованном при непосредственном участии австрийца Доминика Тима. Как сообщает Tennis Tourtalk, на каждую игровую сессию в продаже будет доступно по 500 билетов. Это позволит обеспечить необходимое социальное дистанцирование на трибунах.



Турнир пройдёт с 7 по 11 июля. Недавно состоялась жеребьёвка, распределившая 7 из 8 участников по группам. В первой группе вместе с Домиником оказались россиянин Андрей Рублёв и хорват Борна Чорич. Во вторую группу попали итальянец Маттео Берреттини, француз Гаэль Монфис, россиянин Карен Хачанов и австриец Деннис Новак. Ещё один участник первой группы будет объявлен позже.



Призовой фонд турнира, который пройдёт в формате, аналогичном финалу АТР, составит $ 333 тыс. Каждый день будет как дневная, так и вечерняя сессия.

Рублёв попал в группу с Тимом, Хачанов — с Монфисом на выставочном турнире Thiem’s 7