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На трибунах во время турнира Тима сможет присутствовать до 500 зрителей

На трибунах во время турнира Тима сможет присутствовать до 500 зрителей
Теннис / ATP 0

Стало известно предполагаемое число зрителей на выставочном турнире Thiem’s 7, организованном при непосредственном участии австрийца Доминика Тима. Как сообщает Tennis Tourtalk, на каждую игровую сессию в продаже будет доступно по 500 билетов. Это позволит обеспечить необходимое социальное дистанцирование на трибунах.

Турнир пройдёт с 7 по 11 июля. Недавно состоялась жеребьёвка, распределившая 7 из 8 участников по группам. В первой группе вместе с Домиником оказались россиянин Андрей Рублёв и хорват Борна Чорич. Во вторую группу попали итальянец Маттео Берреттини, француз Гаэль Монфис, россиянин Карен Хачанов и австриец Деннис Новак. Ещё один участник первой группы будет объявлен позже.

Призовой фонд турнира, который пройдёт в формате, аналогичном финалу АТР, составит $ 333 тыс. Каждый день будет как дневная, так и вечерняя сессия.

Рублёв попал в группу с Тимом, Хачанов — с Монфисом на выставочном турнире Thiem’s 7
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