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Рублёв выиграл первый матч после перерыва, одолев Чилича на Adria Tour

Рублёв выиграл первый матч после перерыва, одолев Чилича на Adria Tour
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв выиграл первый же матч после перерыва из-за пандемии коронавируса. На выставочном турнире Adria Tour в Задаре (Хорватия) Рублёв нанёс поражение хозяину корта Марину Чиличу со счётом 4:3 (7:5), 2:4, 4:1. Соперники провели на корте 1 час 24 минуты. Рублёв 4 раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. Чилич подал 4 эйса, 4 раза ошибся на подаче и реализовал два брейка.

В той же подгруппе серб Данило Петрович неожиданно нанёс поражение представителю Германии Александру Звереву – 4:3, 4:3.

В другом квартете хорват Борна Чорич разгромил болгарина Григора Димитрова – 4:1, 4:1, а первая ракетка мира серб Новак Джокович не без труда одолел соотечественника, Педю Крстина, – 4:3, 4:1.

Матчи второго тура в своих подгруппах участники проведут сегодня же. Рублёв сыграет с Петровичем, а Джокович – с Чоричем.

Adria Tour. Группа B
20 июня 2020, суббота. 18:40 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 7 		2 4
3 5 		4 1
         
Марин Чилич
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
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