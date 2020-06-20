Новак Джокович: готов ли я сыграть один на один с Леброном Джеймсом?

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович бросил вызов форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу. Джокович, отличающийся высоким для тенниса ростом (188 см), продемонстрировал ведение мяча и точный бросок в корзину.
«Готов ли я сыграть один на один с Леброном Джеймсом?» — написал Джокович на своей странице в «Твиттере».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Новак Джокович — победитель 17 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Первый игрок в истории Мирового тура ATP, выигравший в одиночном разряде не только все четыре турнира «Большого шлема», но и все девять турниров серии «Мастерс».
Леброн Джеймс — трёхкратный чемпион НБА. Четыре раза он признавался самым ценным игроком НБА, 12 раз входил в первую сборную всех звёзд НБА.
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