Дарья Касаткина: что же внутри — имбирно-лимонный шот или лимончелло?

Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая живёт и тренируется в Барселоне, на своей странице в «Инстаграме» выложила фотографию из полупустого уличного кафе. Спортсменка, одетая в синих тонах, сидит с маленькой стопкой жёлтого напитка в руках.
«Что же внутри — имбирно-лимонный шот или лимончелло? Вы всё равно об этом не узнаете», — подписала фото Касаткина.
Фото можно посмотреть на странице Дарьи Касаткиной в «Инстаграме».
23-летняя Касаткина занимает 66-е место в замороженном из-за пандемии коронавируса рейтинге WTA. В активе россиянки две победы на турнирах организации: в 2017 году Дарья выиграла турнир в Чарльстоне, а в 2018-м – Кубок Кремля в Москве.
Официальные теннисные турниры были приостановлены в марте возобновятся в середине августа.
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