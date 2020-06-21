Дарья Касаткина: что же внутри — имбирно-лимонный шот или лимончелло?

Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая живёт и тренируется в Барселоне, на своей странице в «Инстаграме» выложила фотографию из полупустого уличного кафе. Спортсменка, одетая в синих тонах, сидит с маленькой стопкой жёлтого напитка в руках.

«Что же внутри — имбирно-лимонный шот или лимончелло? Вы всё равно об этом не узнаете», — подписала фото Касаткина.

Фото можно посмотреть на странице Дарьи Касаткиной в «Инстаграме».

23-летняя Касаткина занимает 66-е место в замороженном из-за пандемии коронавируса рейтинге WTA. В активе россиянки две победы на турнирах организации: в 2017 году Дарья выиграла турнир в Чарльстоне, а в 2018-м – Кубок Кремля в Москве.

Официальные теннисные турниры были приостановлены в марте возобновятся в середине августа.