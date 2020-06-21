Циципас: когда злюсь, я показываю свой лучший теннис. Давно это заметил
Греческий теннисист Стефанос Циципас, шестая ракетка мира, в данный момент выступающий на организованном тренером Серены Уильямс Патриком Муратоглу выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown в Софья-Антиполи (Франция), рассказал об интересном аспекте своего характера, влияющего на игру.
«Должен признаться, что свой лучший теннис я показываю, когда злюсь — и заметил это уже давно. В таком состоянии у меня всегда лучше работает подача, я чувствую себя более раскованно, свободнее двигаюсь по корту и подхожу к мячу», — приводит слова Циципаса официальный сайт турнира.
Стефанос к данному моменту выиграл на турнире все три проведённых им матча — у французов Бенуа Пэра и Ришара Гаске, а также немца Дастина Брауна.
Циципас обыграл Пэра на старте турнира Муратоглу. Итоги игрового дня
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