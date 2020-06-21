Шарапова поднялась на вершину горы

Завершившая карьеру российская теннисистка Мария Шарапова снова отправилась в горы. В конце мая, путешествуя по Калифорнии, Мария тренировалась на вершине горы и публиковала видеозапись этого занятия. Сейчас россиянка сфотографировалась в очень похожей горной местности — возможно, в том же регионе.
Посмотреть фотографии можно в «твиттере» Марии Шараповой.
Бывшая первая ракетка мира Шарапова — пятикратная победительница турниров «Большого шлема» и одна из 10 женщин в истории, собравшая «Карьерный шлем» (выиграла все турниры «Большого шлема», но не за один год). Мария объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. Россиянка выиграла 36 одиночных титулов WTA и 3 турнира в парном разряде. Кроме того, на её счету серебряная медаль Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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