Осака: уверена, что скоро придёт вторая волна пандемии коронавируса

Бывшая первая ракетка мира и победительница двух турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака уверена в неизбежности начала второй волны коронавирусной инфекции COVID-19. Правда, не известно, имела ли она в виду вторую волну во всём мире либо конкретно в США, где она живёт.



«Просто уверена, что скоро придёт вторая волна. Вижу, как люди часто ходят везде без масок. Похоже, такой вещи, как естественный отбор, не существует», — написала Осака на своей странице в «Твиттере».

22-летняя Наоми Осака завоевала пять титулов в одиночном разряде. Кроме US Open 2018 и Australian Open 2019, она выиграла Индиан-Уэллс в 2018 году, а также Осаку и Пекин — в 2019-м. На первой строчке рейтинга она провела 25 недель.