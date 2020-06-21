Осака: уверена, что скоро придёт вторая волна пандемии коронавируса
Бывшая первая ракетка мира и победительница двух турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака уверена в неизбежности начала второй волны коронавирусной инфекции COVID-19. Правда, не известно, имела ли она в виду вторую волну во всём мире либо конкретно в США, где она живёт.
«Просто уверена, что скоро придёт вторая волна. Вижу, как люди часто ходят везде без масок. Похоже, такой вещи, как естественный отбор, не существует», — написала Осака на своей странице в «Твиттере».
22-летняя Наоми Осака завоевала пять титулов в одиночном разряде. Кроме US Open 2018 и Australian Open 2019, она выиграла Индиан-Уэллс в 2018 году, а также Осаку и Пекин — в 2019-м. На первой строчке рейтинга она провела 25 недель.
Наоми Осака установила рекорд женского спорта, заработав за год $ 37,4 млн
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