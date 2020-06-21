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«Спокойствие — это настоящая суперсила». Свитолина показала, как занимается йогой

«Спокойствие — это настоящая суперсила». Свитолина показала, как занимается йогой
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина, пятая ракетка мира, победительница 14 соревнований WTA, в том числе Итогового чемпионата в 2018 году, и полуфиналистка двух турниров «Большого шлема» в прошлом сезоне показала, как занимается йогой.

«Спокойствие — это настоящая суперсила. Счастливого Международного дня йоги всем!» — написала Свитолина.

Посмотреть фотографию Элины Свитолиной, занимающейся йогой, можно в её «твиттере».

Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение официальных теннисных турниров приостановлено и возобновится не ранее начала августа. При этом предполагается, что будут проведены US Open, крупные турниры в Мадриде и Риме и «Ролан Гаррос», и все они должны уместиться в слот размером в 6 недель.

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