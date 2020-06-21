Ястремская: сто процентов сыграю на Premier 5 в США и на US Open, если их будут проводить

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась планами на момент возобновления сезона, которое запланировано на начало августа. Отметим, турнир Premier 5, который должен был пройти в Монреале (Канада), отменён, а соревнования аналогичной категории в Цинциннати перенесены в Нью-Йорк на корты US Open, чтобы избежать лишних проблем с коронавирусом и логистикой.



«Сто процентов буду играть на турнирах Premier 5 в США и на US Open, если их будут проводить», — приводит слова Ястремской «Большой теннис Украины».



Даяна Ястремская — победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. В прошлом году спортсменка выиграла турниры в Страсбурге (Франция) и Хуахине (Тайланд), в 2018-м — турнир в Гонконге. В настоящий момент украинка занимает 25-ю строчку в рейтинге WTA, замороженном из-за приостановки сезона.

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