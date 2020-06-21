Дельен: из-за закрытия границ не видел жену 3 месяца, а у нас в это время родилась дочь

Боливийский теннисист Уго Дельен рассказал о проблемах, с которыми столкнулся из-за закрытия границ в странах Южной Америки.
«Из-за ограничений на передвижение по миру, связанных с COVID-19, не видел жену Камилу с марта и не мог увидеть нашу дочь Милу, родившуюся 25 апреля. Но скоро мы с Камилой наконец-то увидимся, и я смогу впервые подержать дочь на руках.
Пришлось обратиться в Министерство иностранных дел Боливии. В итоге власти Парагвая разрешили мне въехать в страну, поскольку Камила родом отсюда, к тому же наша свадьба прошла в Парагвае. Мне придётся провести две недели на карантине, но потом смогу увидеть жену и дочь, так что это того стоит.
В марте после отмены турнира в Индиан-Уэллсе мы ждали в США ещё несколько дней, чтобы понять, будет ли сыгран „Мастерс“ в Майами или какой-нибудь челленджер. Когда стало ясно, что соревнований не будет, мы с командой сели на самолёт в Буэнос-Айрес, думая продолжить там тренировки. Не думал, что это моё решение окажется настолько важным.
Через четыре дня границы Аргентины закрыли, так что я не смог вернуться в Парагвай и быть с Камилой. Границы Парагвая тоже закрыли. Однако мог отправиться в Боливию и поехал туда, чтобы быть с семьёй. С тех пор прошло уже три месяца, сложности остаются, но я сохраняю позитивный настрой», — сказал Дельен в интервью официальному сайту ATP.
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