Рублёв легко победил Зверева и вышел в финал этапа Adria Tour в Задаре

Российский теннисист Андрей Рублёв уверенно выиграл группу B выставочного турнира Adria Tour в Задаре (Хорватия). В последнем туре группового раунда Андрей обыграл немца Александра Зверева в двух партиях — 4:2, 4:1.

Напомним, в первый день этого этапа Adria Tour Рублёв выиграл оба поединка. Сначала одолел хорвата Марина Чилича со счётом 4:3 (7:5), 2:4, 4:1, а затем разобрался с сербом Данило Петровичем. Счёт этого матча был таким же, как и со Зверевым.

Андрей, соответственно, стал финалистом хорватского этапа Adria Tour. Если серб Новак Джокович победит хорвата Нино Сердарушича, то именно он будет соперником Рублёва в решающем матче. Начало финала запланировано на 21:00 по московскому времени.