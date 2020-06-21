Рублёв легко победил Зверева и вышел в финал этапа Adria Tour в Задаре
Российский теннисист Андрей Рублёв уверенно выиграл группу B выставочного турнира Adria Tour в Задаре (Хорватия). В последнем туре группового раунда Андрей обыграл немца Александра Зверева в двух партиях — 4:2, 4:1.
Adria Tour. Группа B
21 июня 2020, воскресенье. 16:40 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
Напомним, в первый день этого этапа Adria Tour Рублёв выиграл оба поединка. Сначала одолел хорвата Марина Чилича со счётом 4:3 (7:5), 2:4, 4:1, а затем разобрался с сербом Данило Петровичем. Счёт этого матча был таким же, как и со Зверевым.
Андрей, соответственно, стал финалистом хорватского этапа Adria Tour. Если серб Новак Джокович победит хорвата Нино Сердарушича, то именно он будет соперником Рублёва в решающем матче. Начало финала запланировано на 21:00 по московскому времени.
Рублёв лидирует в своей группе Adria Tour в преддверии матча со Зверевым
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