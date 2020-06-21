Джокович стал соперником Рублёва в финале Adria Tour в Задаре

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал второго уик-энда организованного им выставочного турнира Adria Tour. На соревнованиях в Задаре (Хорватия) Джокович выиграл все три матча в подгруппе. В третьем туре Новак нанёс поражение хорвату Нино Сердарушичу со счётом 4:1, 4:3. Ранее Джокович обыграл хорвата Борну Чорича – 4:1, 4:3, а также нанёс поражение соотечественнику, Педе Крстину, – 4:3, 4:1.
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Первым финалистом турнира в Задаре стал россиянин Андрей Рублёв, одержавший три победы в трёх матчах, но в другой подгруппе. Рублёв одолел хорвата Марина Чилича со счётом 4:3 (7:5), 2:4, 4:1, а затем разобрался с сербом Данило Петровичем — 4:2, 4:1 и с представителем Германии Александром Зверевым – 4:2, 4:1.
Начало финала запланировано на 21:00 по московскому времени.
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