Мария Шарапова поздравила папу с Днём отца

Бывшая первая ракетка мира, победительница пяти турниров «Большого шлема» и единственная из России обладательница так называемого «карьерного шлема» Мария Шарапова поздравила с Днём отца папу, Юрия.

«С днём отца, папа! Люблю это фото», — написала Шарапова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Марии Шараповой в «Инстаграме».

Юрий Шарапов — первый тренер дочери, когда она начала играть в теннис в четырёхлетнем возрасте. Именно он по совету теннисистки Мартины Навратиловой в 1994 году перевёз дочь в США. В 1996 году Мария начала заниматься в теннисной академии Ника Боллетьери (Брейдентон, штат Флорида). Долгое время Юрий входил в тренерский штаб дочери и первым приветствовал её. В июле 2004 года в возрасте 17 лет Шарапова стала первой и единственной россиянкой, выигравшей Уимблдонский турнир.