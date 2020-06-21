Мария Шарапова поздравила папу с Днём отца

Бывшая первая ракетка мира, победительница пяти турниров «Большого шлема» и единственная из России обладательница так называемого «карьерного шлема» Мария Шарапова поздравила с Днём отца папу, Юрия.
«С днём отца, папа! Люблю это фото», — написала Шарапова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Марии Шараповой в «Инстаграме».
Юрий Шарапов — первый тренер дочери, когда она начала играть в теннис в четырёхлетнем возрасте. Именно он по совету теннисистки Мартины Навратиловой в 1994 году перевёз дочь в США. В 1996 году Мария начала заниматься в теннисной академии Ника Боллетьери (Брейдентон, штат Флорида). Долгое время Юрий входил в тренерский штаб дочери и первым приветствовал её. В июле 2004 года в возрасте 17 лет Шарапова стала первой и единственной россиянкой, выигравшей Уимблдонский турнир.
- 21 июня 2020
-
19:19
-
18:59
-
17:41
-
17:31
-
16:05
-
15:45
-
14:53
-
13:42
-
11:56
-
10:19
-
00:56
-
00:39
- 20 июня 2020
-
20:54
-
20:18
-
19:00
-
18:45
-
15:32
-
13:55
-
13:29
-
12:46
-
09:52
-
00:46
- 19 июня 2020
-
20:51
-
20:36
-
18:48
-
14:25
-
13:04
-
11:44
-
10:50
-
09:18
-
09:17
-
01:35
-
00:45
- 18 июня 2020
-
23:49
-
23:22