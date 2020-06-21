Тест на коронавирус участника Adria Tour Григора Димитрова дал положительный результат

Тест на коронавирус болгарского теннисиста Григора Димитрова дал положительный результат. Накануне Димитров провёл один матч выставочного турнира Adria Tour в Задаре (Хорватия), после чего снялся с соревнований.



«Всем привет! Хочу рассказать моим болельщикам и друзьям, что я сдал тест на COVID-19, когда вернулся в Монако, и он оказался положительным. Хотелось бы убедиться, что все, кто контактировал со мной последние несколько дней, прошли тестирование и предприняли необходимые меры. Очень жаль, если причинил кому-то вред. Сейчас я вернулся домой и поправляюсь. Спасибо за поддержку. Пожалуйста, берегите себя и будьте здоровы», — написал Димитров на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Григора Димитрова в «Инстаграме».

После объявления о паузе в теннисном сезоне 19-я ракетка мира находился в США. В минувший уикенд Димитров выступил в Белграде в рамках Adria Tour.