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Правительство Монако: случай Димитрова первый за три недели

Правительство Монако: случай Димитрова первый за три недели
Теннис / ATP 0

Правительство Монако сообщило, что случай с болгарским теннисистом Григором Димитровым, заразившимся коронавирусом, первый за три недели, а также 100-й за всё время пандемии, сообщает Monacodailynews.

Ранее стало известно, что тест на коронавирус Димитрова дал положительный результат. Григор провёл один матч выставочного турнира Adria Tour в Задаре (Хорватия), после чего снялся с соревнований. В финале турнира в Задаре должны были встретиться россиянин Андрей Рублёв и первая ракетка мира, организатор соревнований серб Новак Джокович. Оба выиграли по три матча в своих подгруппах. Матч отменили, как только стало известно о положительном результате теста Димитрова, сообщившего о случившемся на своей странице в «Инстаграме».

Рублёв и все участники Adria Tour сдадут тесты на коронавирус после заболевания Димитрова
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