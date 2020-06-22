Правительство Монако: случай Димитрова первый за три недели

Правительство Монако сообщило, что случай с болгарским теннисистом Григором Димитровым, заразившимся коронавирусом, первый за три недели, а также 100-й за всё время пандемии, сообщает Monacodailynews.



Ранее стало известно, что тест на коронавирус Димитрова дал положительный результат. Григор провёл один матч выставочного турнира Adria Tour в Задаре (Хорватия), после чего снялся с соревнований. В финале турнира в Задаре должны были встретиться россиянин Андрей Рублёв и первая ракетка мира, организатор соревнований серб Новак Джокович. Оба выиграли по три матча в своих подгруппах. Матч отменили, как только стало известно о положительном результате теста Димитрова, сообщившего о случившемся на своей странице в «Инстаграме».

Рублёв и все участники Adria Tour сдадут тесты на коронавирус после заболевания Димитрова