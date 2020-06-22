Циципас впервые проиграл на турнире Муратоглу. Итоги второго уик-энда

Завершились матчи второго уик-энда на турнире Ultimate Tennis Showdown во Франции, организованном тренером американки Серены Уильямс — Патриком Муратоглу.

В минувшем игровом дне Стефанос Циципас уступил Доминику Тиму. Он впервые проиграл за четыре матча. Теперь не осталось ни одного игрока, не проигравшего хотя бы один матч.

Также Давид Гоффен обыграл Фелисьяно Лопеса, Ришар Гаске победил Дастина Брауна, Бенуа Пэр проиграл Маттео Берреттини, а Корентен Муте обыграл Алексея Попырина.

Ultimate Tennis Showdown проходит на харде в Софья-Антиполи (Франция). Турнир представляет собой серию выставочных матчей.

Напомним, в марте из-за пандемии коронавируса проведение всех теннисных турниров было приостановлено. Все официальные соревнования отменены до конца июля. «Ролан Гаррос» перенесли на период с конца сентября по начало октября.