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Джокович отказался от прохождения теста на коронавирус после заболевания Димитрова

Джокович отказался от прохождения теста на коронавирус после заболевания Димитрова
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист первая ракетка мира Новак Джокович отказался проходить тест на коронавирус, сообщает Kurir.

Ранее сообщалось, что финал второго уик-энда выставочного турнира Adria Tour между Новаком Джоковичем и россиянином Андреем Рублёвым, который проходил в Задаре (Хорватия), отменён из-за того, что тест одного из участников соревнований, болгарского теннисиста Григора Димитрова, дал положительный результат на коронавирус.

При этом Джокович отказался от прохождения теста на коронавирус, поскольку не испытывает никаких симптомов, как все в его команде и окружении.

Сообщается, что по прибытии в Белград он свяжется с эпидемиологом и врачом и будет следовать всем рекомендациям медицинской службы.

Финальный матч Рублёв — Джокович отменён. У контактировавшего с ними игрока — коронавирус
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