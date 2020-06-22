«Умиротворение». Павлюченкова сфотографировалась в короткой тунике

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова выложила в своём «инстаграме» очередные фото. На одном из них уроженка Самары позирует в короткой тунике.



«Умиротворение», — так спортсменка подписала снимки.

Фото доступно в официальном аккаунте Анастасии Павлюченковой в «Инстаграме».



В настоящее время 28-летняя теннисистка является 30-й ракеткой мира. В 2020 году она провела 10 матчей, в которых одержала шесть побед. На Открытом чемпионате Австралии она добралась до четвертьфинала, где уступила будущей финалистке, Гарбинье Мугурусе из Испании, — 5:7, 3:6.



Ранее Анастасия рассказала о своих татуировках. По её словам, многие из них не имеют глобального значения, но каждая напоминает о каком-то особенном событии в жизни.