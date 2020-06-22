Джокович: по сей день Надаль и Федерер мотивируют меня. Эти парни — настоящие легенды

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о многолетнем соперничестве с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.



«То, что делают Роджер и Рафа, эпично. Каждый из них — настоящая легенда. Я уже миллион раз говорил, что они мотивируют меня и готов повторить это снова — по сей день эти парни подталкивают меня вперёд, заставляют становиться лучше и лучше.



Думаю, что для всего нашего вида спорта это соперничество является неким стимулом, основой для будущих поколений. Надеюсь, такой пример действительно станет положительным для молодых игроков», — цитирует Джоковича Tennis Channel.



32-летний Джокович, 33-летний Надаль и 38-летний Федерер являются первой, второй и четвёртой ракетками мира соответственно. Кроме них, лишь один теннисист старше 30 лет входит в топ-10 рейтинга АТР — 33-летний Гаэль Монфис располагается на девятой строчке табели о рангах.