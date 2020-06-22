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У Борны Чорича обнаружен коронавирус. Он участвовал в выставочном турнире Джоковича

У Борны Чорича обнаружен коронавирус. Он участвовал в выставочном турнире Джоковича
Теннис / ATP 0

Хорватский теннисист Борна Чорич сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.

«Хочу сообщить про обнаружение у меня COVID-19. Хочу удостовериться в том, чтобы все, кто контактировал со мной в последние дни, также сдали анализы. Мне очень жаль, что я мог причинить вред кому-то из вас.

Чувствую себя хорошо, симптопов никаких не имею. Берегите себя и своё здоровье», — написал Чорич в своём «твиттере».

Вчера, 21 июня стало известно о заражении коронавирусом первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Чорич, как и Димитров, участвовал в выставочном турнире серба Новака Джоковича Adria Tour. Общественность критически высказывалась на условия, в которых проходили соревнования — теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители.

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